Teroristički napad u Finskoj, ima mrtvih i ranjenih, potraga za više napadača

TURKU - Najmanje jedna osoba smrtno je stradala, dok je najmanje sedam povrijeđeno u napadu nožem u finskom gradu Turku, piše list "Turun sanomat", pozivajući se na očevice.

Nije poznato da li je osoba smrtno stradala napadač ili građanin. Prema nekim izvještajima život u napadu je izgubila jedna žena.

Finski mediji javili su da je od sedam hospitalitovanih troje teško povrijeđeno i nalaze se na operaciji.

Neimenovani zvaničnik je izjavio da je jedna osoba uhapšena, a mediji javljaju da je uhapšeni prethodno ranjen u nogu.

Na mjestu događaja nalazi se veći broj ambulantnih kola, kao i da se na raskrsnici ulica nalazi jedno pokriveno tijelo.

Vlasti su upozorile ljude da se ne približavaju centru grada nakon napada, koji se dogodio na trgu Putuori-Market.

Istovremeno iz nadležnih službi je saopšteno da se traga za više napadača.

Multiple people stabbed in #Turku by man shouting Allahu Akbar...... Another day another terror attack in Europe pic.twitter.com/Y1FrM2CEuR