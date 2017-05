Tilerson: SAD preuzimaju odgovornost za curenje informacija

LONDON - Američka vlada preuzima punu odgovornost za curenje informacija iz istrage britanske policije o bombaškom napadu u Mančesteru u ponedjeljak kada je poginulo 22 ljudi, izjavio je državni sekretar SAD Reks Tilerson.

Tilerson je u Londonu, stojeći pored britanskog ministra spoljnih poslova Borisa Džonsona, rekao da su svi širom Amerike bili pogođeni viješću o napadu na ljude koji su prisustvovali koncertu američke pop pjevačice Arijane Grande, prenosi "Reuters".

Britanska policija na kratko je obustavila razmjenu obavještajnih informacija sa SAD u četvrtak, nakon što su se privatni detalji istrage pojavili više puta u američkim medijima.

"Preuzimamo punu odgovornost za to i jasno žalimo što se to dogodilo. Kada je riječ o objavljivanju informacija na neadekvatan način... sigurno je da osuđujemo to", rekao je Tilerson.

On je rekao da očekuje da bliske bezbjednosne veze između SAD i Britanije izdrže ovaj slučaj curenja informacija.

Predsjednik SAD Donald Tramp založio se u četvrtak da to da se odgovorni za "curenje" informacija, izvedu pred lice pravde i najavio da će zatražiti zvaničnu istragu o tome.