Tilerson: Sa Rusijom ne možemo kao da ništa nije bilo

VAŠINGTON - Državni sekretar SAD Reks Tilerson izjavio je da su prethodne predsjedničke administracije Baraka Obame i Džordža Buša Mlađeg pogrešno vodile politiku 'resetovanja' odnosa sa Rusijom, istakavši 'da se prošlost ne može obrisati'.

On je, u intervjuu NBC News, ocjenio da su odnosi Vašingtona i Moskve sada 'na najnižem nivou od kraja Hladnog rata'.

"Ne možete da obrišete prošlost. Ne možete da krenete iz početka sa čistom državom. Mi započinjemo (odnose) sa prošlošću onakvom kakva je i sa svim problemima koje smo imali u toj prošlosti", istakao je Tilerson.

On je kazao da trenutno "veoma mali nivo povjerenja" između SAD i Rusije.

"Mislim da se na to većinom gleda kao na nešto što nije zdravo za svijet. To svakako nije zdravo za nas. (Nije zdravo) za američki narod, naš nacionalni bezbednosni interes i drugo, da taj odnos ostane na ovako niskom nivou. Da li ćemo moći to da popravimo ili ne, ostaje da se vidi", naveo je Tilerson.