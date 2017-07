Time: Obama imao plan - ako Putin krene, vojska na gotovs

BEOGRAD - Na naslovnoj strani novog broja magazina Time, koji će biti pušten u prodaju 31. jula, biće portret predsjednika Rusije Vladimira Putina.

Lice ruskog lidera nazire se u bezbroj sivih ikona koje simbolizuju korisničke naloge na mrežama. Na naslovnicu je stavljen i naslov glavnog članka broja: "Tajni program koji je trebalo da sruši Putinov plan za izbore", prenosi Sputnjik.

Autor materijala tvrdi da se Vašington ranije pripremio za moguće sajber-napade.

Po njegovim podacima, administracija predsjednika Baraka Obame je pripremila plan vanrednih mjera u slučaju sajber-napada na dan američkih izbora. Na dan izbora je bilo predviđeno formiranje "Komandnog centra" i "Centra za strateške informacije i operacije", što je trebalo da pojednostavi sakupljanje saopštenja o prekršajima na izbornim mestima.

Navodi se da, u slučaju "značajnog incidenta", Bijela kuća je namjeravala da pošalje na biračka mjesta naoružane pripadnike federalne policije, jedinice vojske i pokrene programe za borbu protiv propagande.

