Tinejdžer iskočio iz aviona u San Francisku

SAN FRANCISKO - Jedan tinejdžer je priveden pošto je otvorio vrata za hitne slučajeve i iskočio iz aviona koji je sletio na međunarodni aerodrom u San Francisku.

Putnici aviona panamske kompanije "Copa Airlines" rekli su da je 17-godišnji mladić veoma brzo otvorio bezbjednosna vrata i skočio na krilo letjelice da ljudi iz njegove blizine nisu imali vremena da ga zaustave.

Nakon incidenta, članovi posade aviona iz Paname zatvorili su vrata i avion je upućen na izlaz, gdje su putnici izašli, navela je kompanija u kratkom saopštenju.

Američki mediji su prenijeli da je tinejdžer državljanin SAD i da je putovao bez pratnje na letu iz Paname ka San Francisku.

Kompanija "Copa Airlines" navela je da sarađuje sa vlastima u istrazi.

Here's a look at the plane that a teen apparently jumped from at #SFO this afternoon: https://t.co/WeUos2TVHt pic.twitter.com/7P5JPDQufs