Tornado pogodio jug Misisipija, četvoro mrtvih (FOTO, VIDEO)

HETIZBURG - Jug Misisipija rano jutros pogodio je tornado, odnoseći krovove sa kuća i crkava i čupajući drveće iz zemlje, dok su četiri osobe smrtno stradale, saopštili su zvaničnici.

Vlasti grada Hetizburga navele su na svom nalogu na Twitteru da su četiri osobe poginule kada je tornado protutnjao gradom i okolnom oblašću, prenosi AP.

Više od 40 vatrogasaca iz svih dijelova Misisipija okupilo se ispred sjedišta policije u Hetizburgu radi potrage za nastradalima i povrijeđenima, opremljeni psima i vozilima za sve vrste terena.

Nekoliko sati nakon tornada, vlasti su i dalje zabrinute zbog kvarova na električnim mrežama i mogućeg izlivanja gasa i apeluju na građane da ne izlaze iz kuća, rekao je zvaničnik policije u Hetizburgu Alen Mari.

Greg Flin iz Agencije za vanredne situacije Misisipija kaže da je šteta velikih razmjera prijavljena širom te oblasti koja obuhvata tri okruga, a koju je tornado pogodio oko 04.00 sati.

Tornado je bio dio olujne mase koja prolazi kroz taj region, donoseći kišu i nestabilne meteorološke uslove, navodi američka agencija.

