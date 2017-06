Tramp: Bez dokaza o vezama s Rusima, tužno

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da nakon višemjesečne istrage o navodnom dosluhu njegove predizborne kampanje i Rusije za vrijeme predsjedničkih izbora u toj zemlji 2016. godine "niko nije bio u mogućnosti da pokaže ikakav dokaz".

"Nakon sedam mjeseci istrage i saslušenja odbrora o mom dosluhu sa Rusima, niko nije mogao da pokaže nikakav dokaz. Tužno", poručio je Tramp na svom nalogu na Twitteru, prenio je Rojters.

After 7 months of investigations & committee hearings about my "collusion with the Russians," nobody has been able to show any proof. Sad!