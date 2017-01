Tramp: BuzzFeed je "hrpa smeća", CNN su lažne vijesti

NJUJORK - Portal BuzzFeed našao se u srijedu na meti oštre kritike brojnih medija, analitičara i novoizabranog predsjednika zbog toga što je objavio neprovjerene informacije o Donaldu Trampu, a koji ih je nazvao "hrpom smeća".

Tramp je napao i televizijsku mrežu CNN, premda je zauzela puno oprezniji stav, i nije htio odgovoriti na pitanja njenog novinara na svojoj konferenciji za medije u srijedu, a nakon njegova insistiranja Tramp mu je rekao: Vi ste lažne vijesti!

BuzzFeed je u utorak objavio izvještaj na 35 stranica, koje je sastavio bivši britanski obavještajni oficir kojega su američke obavještajne službe ocijenile vjerodostojnim, po narudžbi političkih protivnika Donalda Trampa.

U izvještaju se govori o navodnoj razmjeni obavještajnih podataka između Trampa, njegovih bliskih saradnika i Kremlja tokom niza godina te o videosnimci s prostitutkama koji su ruske službe tajno snimile kako bi je iskoristile radi ucjene.

BuzzFeed je "hrpa smeća kojoj prijeti kraj", reagirao je Tramp u srijedu pred novinarima.

"To su lažne informacije. To je laž. Te se stvari nikada nisu dogodile. To su pribavili naši protivnici", dodao je.

BuzzFeed, otvoren 2006., postao je važan faktor u svijetu internet informisanja, posebno zbog nekih sadržaja koji su se brzo proširili internetom i stvorili senzaciju.

CNN je u utorak izvijestio da su obavještajne službe predale Baraku Obami, a onda i Donaldu Trampu, sažetak navodnog izvještaja na dvije stranice koji bi mogao kompromitovati izabranog predsjednika. Novinari te mreže ipak su se pobrinuli da ništa ne otkriju o sadržaju tog dokumenta.

CNN je u saopštenju optužio Trampovu ekipu da je "iskoristio odluku BuzzFeeda kako bi se izvukao iz informacija koje je objavio CNN a koje su poslije potvrdili drugi veliki mediji".

Novoizabrani predsjednik Donald Tramp napao je u srijedu i američku farmaceutsku industriju koju smatraju "katastrofom" jer u Sjedinjenim Državama prodaje lijekove proizvedene u inostranstvu i pritom ostaje "nekažnjena".

"Moramo vratiti našu farmaceutsku industriju. Naša farmaceutska industrija je katastrofa", rekao je novoizabrani američki predsjednik na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Njujorku.

"Odlaze na sve strane. Nabavljaju nam lijekove, ali ih, uglavnom, ne proizvode ovdje", dodao je, istakavši da taj sektor ima "puno lobista i moć".

Tramp je rekao da će uvesti nove uslove za javnu nabavku u farmaceutskoj industriji kako bi razriješio takvu situaciju.

"Mi smo najveći kupci lijekova u svijetu i nemamo dobre postupke javne nabavke", rekao je budući predsjednik ustvrdivši da bi se takvom strategijom mogli uštedjeti "milijarde dolara".

Tramp koji je pobijedio na izborima na račun obećanja da će radna mjesta vratiti u SAD, nedavno je napao neke velike kompanije, posebno u automobilskoj industriji, optuživši ih da su preselile proizvodnju izvan SAD-a.

Budući predsjednik koji će preuzeti dužnost 20. decembra, izrazio je usto zadovoljstvo zbog odluke Forda i Fiat Chryslera da investiraju u SAD-u, a ne u Meksiku i pozvao General Motors da "pođe" za njihovim primjerom.