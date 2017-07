Tramp: Došlo vrijeme za konstruktivnu saradnju sa Rusijom

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp objavio je danas na svom Tviteru da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Hamburgu razgovarao o brojnim pitanjima istakavši da je došlo vrijeme za konstruktivnu saradnju sa Rusijom.

"Dogovorili smo se o primirju u dijelovima Sirije koje će sačuvati živote. Vrijeme je da se krene naprijed u konstruktivnoj saradnji sa Rusijom!", napisao je Tramp.

Takođe se osvrnuo i na pitanje miješanja Rusije u američke izbore o čemu je takođe razgovarao sa Putinom u Hamburgu.

"Snažno sam dva puta pritisnuo predsijednika Putina o ruskom miješanju u naše izbore. On je to žestoko odbacio. Već sam rekao svoje mišljenje...", dodao je Tramp.

Tokom razgovora, kako je naveo, bilo je riječi i o formiranju jedinice za sajber bezbjednost koja bi se bavila zaštitom od hakerskih napada tokom izbora.

"Putin i ja smo razgovarali o formiranju neprobojne jedinice za sajber bezbjednost tako da će hakovanje izbora i mnoge druge negativne stvari sada biti onemogućene", napisao je Tramp.

Takođe je rekao da o sankcijama Moskvi nije bilo riječi na sastanku sa ruskim predsjednikom.

"Ništa neće biti učinjeno dok se ne riješe ukrajinski i sirijski problem", napisao je Tramp.

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I've already given my opinion.....