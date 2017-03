Tramp: FBI i NSA potvrdili da Rusija nije uticala na izbore

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da su američke obavještajne agencije FBI i NSA potvrdile da Rusija nije uticala na prošlogodišnje predsjedničke izbore u Americi.

„FBI i NSA su rekli pred Kongresom da Rusija nije uticala na izborni proces“, napisao je Tramp na svom zvaničnom nalogu na Twitteru.

FBI Director Comey: fmr. DNI Clapper "right" to say no evidence of collusion between Russia and Trump Campaign. #ComeyHearing pic.twitter.com/MqBG2xd4s7