Tramp: Isključiti internet zbog ekstremista

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp danas je, reagujući na najnoviji napad u Londonu, na tviteru napisao da bi internet trebalo da bude "isljučen" zbog ekstremista.

"Još jedan napad u Londonu koji je izveo terorista gubitnik. To su bolesni i poremećeni ljudi koje je Skotland Jard imao u evidenciji. Moramo biti aktivniji", dodao je on.

Tramp je takođe napisao da se sa teroristima gubitnicima mora oštrije obračunati, kao i da je internet njihovo glavno sredstvo za regrutovanje pristalica i da ga zato treba isključiti i koristiti na bolji način.

U današnjem napadu u Londonu povrijeđeno je ukupno 22 ljudi, saopštili su britanski zvaničnici.

Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better!