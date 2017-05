Tramp: Kim Džong Un je ludak sa nuklearnim oružjem

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp je tokom telefonskog razgovora sa svojim filipinskim kolegom Rodrigom Duterteom sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una nazvao "ludakom sa nuklearnim oružjem", navodi list "Washington Post".

"Ne smijemo da dozvolimo ludaku sa nuklearnim oružjem da bude na slobodi. Imamo dovoljno moći, više nego on, 20 puta više nego on — samo što ne želimo da to iskoristimo", rekao je Tramp.

U istom razgovoru, predsejdnik Amerike je pitao Dutertea da li, prema njegovom mišljenju, Kina ima dovoljno kontrole nad sjevernokorejskim liderom.

"Da, na kraju krajeva, naš poslednji adut je Kina", odgovorio mu je Duterte.

Tramp je nakon toga izrazio nadu da će Kina riješiti problem i upozorio da "ukoliko Peking to ne učini, moraće Amerika".

Duterte je potom Trampu predložio da se čuje sa kineskim liderom Si Đinpingom: "Prenesite mu da ja na njega računam. Imam dobre odnose sa njim".

"Washington Post" takođe navodi da je razgovor Trampa i Dutertea prenio na osnovu stenograma.

(Sputnik)