Tramp: Komi je "cinkaroš"

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da je bivši direktor FBI Džejms Komi, koji je juče na svjedočenju u Senatu optužio Trampa za klevete, rekavši da je "cinkaroš".

"Uprkos toliko lažnih izjava i laži, potpuna i apsolutna potvrda... i gle, Komi je ciknaroš!", napisao je Tramp na svom Tviter nalogu u prvom komentaru na Komijevo svjedočenje, prenosi AP.

Tramp je aludirao na Komijevo priznanje da je nakon sastanka sa njim u Bijeloj kući proslijedio jednom prijatelju zapisnik o detaljima sastanka i zatražio od njega da ga da novinaru "Njujork tajmsu".

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!