Tramp: Mekejn i Grejem gledaju da počne Treći svjetski rat

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp napisao je na Tviteru da je saopštenje republikanskih senatora Džona Mekejna i Lindzi Grejem pogrešno.

Kako kaže, njih dvojica su "tužno slabi" na imigracije.

"Senatori bi trebalo da usmjere svoju energiju na Islamsku državu, ilegalnu imigraciju i bezbjednost granica, umjesto što stalno gledaju da započnu Treći svjetski rat", napisao je Tramp.

Američki republikanski senatori Džon Mekejn i Lindzi Grejem izrazili su ranije bojazan da bi uredba predsjednika Trampa o obustavi ulazaka izbjeglica i drugih državljana iz sedam pretežno muslimanskih zemalja mogla više da doprinese regrutovanju terorista, nego unapređenju bezbjednosti SAD.

"Strahujemo da će ta izvršna uredba postati naša samonaneta rana u borbi protiv terorizma", saopštili su senatori, dodavši da SAD ne bi trebalo da zabranjuju vlasnicima zelenih karti "povratak u zemlju koji nazivaju domom".

Mekejn, iz Arizone, i Grejem, iz Južne Karoline, ističu da Trampova izvršna uredba šalje signal, namjeran ili nenamjeran, da Amerika ne želi da muslimani dolaze u tu zemlju.

"Zato se i bojimo da bi ova izvršna uredba mogla da više pomogne regrutovanju terorista nego što će unaprijediti našu bezbjednost", zaključili su republikanski senatori.

Mekejn je takođe, komentarišući spekulacije da Tramp razmatra ukidanje sankcija Rusiji, kazao da se nada da će predsjednička administracija odbaciti ovakav "nesmotreni kurs".

"Ukoliko on to ne učini, ja ću sa mojim kolegama raditi na tome da sankcije Rusiji pretvorimo u zakon", naveo je u saopštenju Mekejn, prenosi Rojters.

Mekejn je učestvovao u trci za predsjednika SAD 2008. godine kada ga je porazio Barak Obama.

...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III.