Tramp: Meril Strip je precijenjena glumica i Hilarina ulizica

VAŠINGTON - Američka glumica Meril Strip oštro je kritikovala, u govoru prilikom dodjele holivudske nagrade "Zlatni globus" u nedjelju uveče, novoizabranog predsjednika SAD Donalda Trampa, rekavši da joj je "srce slomila" njegova imitacija novinara sa invaliditetom tokom predizborne kampanje.

Tramp joj je ubrzo uzvratio putem Twitera, istakavši da je Strip, koja je tokom predizborne kampanje podržavala njegovu demokratsku protivkandidatkinju Hilari Klinton, "jedna od najprecjenjenijih glumica u Holivudu" i "Hilarina gubitnička ulizica", prenose danas agencije.

Strip u sinoćnom govoru, nakon što joj je uručena nagrada za životno djelo, nije pomenula Trampovo ime, ali je kritikovala njegov "performans" u vrijeme kada je bio predsjednički kandidat, odnosno njegovo ismevanje reportera New York Timesa sa invaliditetom.

"Po stoti put, nikada nisam 'ismijao' novinara sa invaliditetom (nikad to ne bih uradio), već sam mu samo pokazao da se 'ponizio' time što je potpuno izmijenio priču od prije 16 godina koju je napisao da bi mene prikazao u lošem svjetlu", napisao je Tramp na Twitteru.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....