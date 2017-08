Tramp: Metak je u cijevi

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je danas u obraćanju Sjevernoj Koreji da je "metak u cijevi" opisujući stanje američkog naoružanja.

"Vojna rješenja su poptuno spremna, metak je u cijevi, za slučaj da Sjeverna Koreja postupi nepromišljeno. Nadam se da će Kim DŽong UN naći drugi put!", napisao je Tramp na "Tviteru".

Američki državni sekretar Reks Tilerson izjavio je juče da su SAD spremne da se suprotstave svakoj prijetnji iz Pjongjanga.

Sjeverna Koreja je ranije objavila da radi na planu za ispaljivanje raketa preko teritorije Japana u pravcu američkog pacifičkog ostrva Gvam, gdje se nalazi vazduhoplovna baza SAD.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!