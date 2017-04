Tramp: Mislio sam da će biti lakše

VAŠINGTON - "Volio sam svoj prethodni život, toliko stvari mi se dešavalo. Više radim nego u svom prethodnom životu. Mislio sam da će biti lakše", rekao je predsjednik SAD Donald Tramp u intervjuu za Rojters uoči navršavanja prvih 100 dana njegovog predsjedničkog mandata.

On kaže da je navikao na nedostatak privatnost u svom "starom životu", ali je iznenađen koliko malo je ima sada, naglasivši da se i dalje navikava na 24-časovnu zaštitu koju mu pruža Tajna služba.

"Zaista se nalazite u jednoj maloj čauri, zbog toga što imate tako veliku zaštitu, ne možete nigdje da idete", rekao je Tramp.

Kako kaže, više ne može da vozi, jer svaki put kada ide negdje iz Bijele kuće voze ga u limuzini ili džipu, prenosi Rojters.

U intervjuu je govorio i o mnogim gorućim pitanjima unutrašnje i spoljne politike, a između ostalog i o Kim Džong-Unu, sjevernokorejskom lideru,

"Imao je 27 godina kad mu je umro otac, a on je preuzeo vlast, tako da mu u tim godinama sigurno nije bilo lako. Znate, imao je mnogo generala i mnogo ljudi koji bi voljeli da rade ono što on radi. Govorio sam i ranije, a kažem to i sad, nije da mu pripisujem zasluge, ali priznajem da mu je bilo teško. Ne znam da li je racionalan ili nije, ali se nadam da ipak jeste", istakao je Tramp, prenosi klix.ba

Dodao je i da postoji šansa da Amerika i Sjeverna Koreja uđu u veliki sukob, a na pitanje da li je to najveća globalna briga u ovom trenutku, odgovorio je: "Da, rekao bih da je tako".

Komentarisao je i islamistički terorizam rekavši kako se tim ljudima ne smije dozvoliti da dođu u SAD, dok je na pitanje o uspostavljanju mira na Bliskom istoku rekao: "Želim da vidim mir među Izraelom i Palestincima. Nema razloga da tako ne bude".