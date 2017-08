Tramp: Neću prestati koristiti društvene mreže

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Trsmp tvrdi da neće prestati da postavlja tweetove.

- Samo lažni mediji i Trampovi neprijatelji žele od mene da prestanem koristiti društvene mreže, koje koristi 110 miliona ljudi. To mi je jedini način da iznesem istinu! - objavio je Tramp na Twitteru.

Njegov posljednji tweet uslijedio je dan nakon što je penzionisani general Džon Keli preuzeo dužnost novog Trampovog šefa kabineta. Tramp je u ponedjeljak objavio na Twitteru da "nema haosa u Bijeloj kući!".

Keli je izabran kako bi uveo red u "haotično" Zapadno krilo. On je u ponedjeljak odmah jasno stavio do znanja da želi uvesti autoritet, smijenjujući novoimenovanog direktora komunikacija Bijele kuće Antonija Skaramučija i mijenjajući komandnu strukturu kako bi svi visoki zvaničnici trebali da podnose izvještaje direktno njemu, prenosi agencija AP.

Only the Fake News Media and Trump enemies want me to stop using Social Media (110 million people). Only way for me to get the truth out!