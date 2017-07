Tramp: Nema haosa u Bijeloj kući, naprotiv

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp poručio je danas putem Tvitera da u Bijeloj kući nema haosa, već - naprotiv.

"Najveće vrijednosti na berzi ikada, najbolje brojke na polju ekonomije poslije više godina, najniža nezaposlenost u posljednjih 17 godina, plate povećane, granice obezbijeđene, dakle - nema haosa u Bijeloj kući!", napisao je Tramp na toj društvenoj mreži.

Trampov tvit objavljen je uoči polaganja zakletve novog šefa osoblja Bijele kuće Džona Kelija, koji tu dužnost preuzima od Rajnsa Pribusa, primjećuje AP.

Protekle nedjelje je novi Trampov direktor za komunikacije Entoni Skaramuči kritikovao je Pribusa, dok su Trampa mnogi kritikovali zbog javnih napada na javnog užioca Džefa Sešensa, a najnoviji pokušaj republikanaca u Senatu da promijene zakon o zdravstvu doživio krah, napominje američka agencija.

Highest Stock Market EVER, best economic numbers in years, unemployment lowest in 17 years, wages raising, border secure, S.C.: No WH chaos!