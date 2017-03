Tramp: Obama je slabić, Rusi su ga gazili

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je Rusija godinama "gazila" njegovog prethodnika Baraka Obamu, za kojeg je naveo da je "slab".

Tramp je opet kritikovao Obamu na Twitteru bez konkretnog povoda, ali je iza poruke stavio haštag "foxandfriends" koja se odnosi na emisiju na televiziji Fox koju često gleda i na čijem je nalogu na Twitteru spominjana uloga Rusije u hakerskim napadima na američku Demokratsku partiju.

"Godinama je Rusija 'gazila" predsjednika Obamu, jačala i jačala, uzela Krim i dodala rakete. Slab!", naveo je Tramp.

For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends

Tramp je jutros na Twitteru naveo i da se "122 zlih zatvorenika" koje je Obamina administracija pustila iz zatvora Gvantanamo na Kubi "vratilo na bojna polja", pošto je televizija Fox javila da je u američkim napadima u Jemenu poginuo bivši zatvorenik iz Gvantanama.

122 vicious prisoners, released by the Obama Administration from Gitmo, have returned to the battlefield. Just another terrible decision!