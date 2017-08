Tramp: Odnosi sa Rusijom opasni, najgori, a nisam ja kriv

VAŠINGTON -- Američki predsjednik Donald Tramp priznao je da su odnosi SAD i Rusije na "opasnoj i najnižoj tački u istoriji", ali se u svom stilu ogradio od odgovornosti.

Tramp je na Tviteru objavio da bi ljudi za takvo stanje trebalo da se "zahvale Kongresu, istim onima koji ne mogu da nam obezbijede zdravstvenu zaštitu".

Tramp je 24 časa prije ovog tvita potpisao odluku kojom se uvode nove sankcije Rusiji, ali i kojom predaje dio svoje moći Kongresu, jer neće moći samoinicijativno da ukine sankcije.

Iz Rusije su odmah poručili da su odnosi sa američkom administracijom veoma loši, a ruski premijer Dmitrij Medvedev je naveo i da "nema nade da se mogu popraviti".

Medvedev je rekao i da su Tramp i njegova administracija pokazali "nemoć", prenoseći ovlašćenja Kongresu.

Američki Kongres je u srijedu velikom većinom usvojio zakon kojim su uvedene nove sankcije Rusiji, Iranu i Sjevernoj Koreji, a Tramp je uz potpis ocijenio da taj zakon ima "ozbiljne nedostatke".

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!