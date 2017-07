Tramp: Počeo lov na vještice

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp je na Tviteru nazvao sastanak njegovog sina Donalda Trampa Mlađeg sa ruskom advokaticom najstrašnijim „lovom na vještice“.

„Moj sin je uradio dobar posao sinoć. On je bio otvoren, transparentan i čist. Ovo je najstrašniji ’lov na vještice‘ u istoriji politike. Tužno!“, napisao je Tramp.

Američki lider je dodao da kada se iz lažnih medija pozivaju na svoje izvore, često su oni izmišljeni i u stvari ne postoje.

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad!

Ranije su mediji saopštili da će specijalni tužilac SAD Robert Miler, koji se bavi istragom navodnog miješanja Rusije u američke izbore, proučiti podatke o sastanku Trampovog sina sa Veseljnickom.

Remember, when you hear the words "sources say" from the Fake Media, often times those sources are made up and do not exist.