Tramp: Program za pobunjenike bio skup i opasan

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je ukinuo program pružanja podrške pobunjenicima u Siriji jer je ta akcija bila "ogromna, opasna i skupa".

General Toni Tomas, komandant američkih specijalnih operacija, prethodno je potvrdio da je program ugašen poslije četiri godine, ali je demantovao da je to učinjeno kao ustupak Rusiji, koja podržava sirijskog predsjednika Bašara el Asada.

Tramp je napisao na "Tviteru" da je "Vašington post" fabrikovao činjenice o njegovoj odluci da ukine isplate sirijskim pobunjenicima koji se bore protiv Asada.

The Amazon Washington Post fabricated the facts on my ending massive, dangerous, and wasteful payments to Syrian rebels fighting Assad.....