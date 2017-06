Tramp: SAD se povlače iz sporazuma o klimatskim promjenama

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da se SAD povlače iz Pariskog sporazuma o borbi protiv klimatskih promena.

Tramp je rekao da će od danas SAD prekinuti primjenu svih ne obavezujućih elemenata Parskog sporazuma.

On je na konferenciji za novinare rekao da će SAD početi nove pregovore o vraćanju u Pariski sporazum ili ulasku u neki drugu sporazum o klimatskim promenama.

Ako možemo da obezbijedimo fer dogovor, to je u redu, a ako to ne možemo, i to je u redu, rekao je američki predsjednik.

(Foto: Tanjug/AP)