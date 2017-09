Tramp: Sklanjajte se Irmi s puta, za stvari ne brinite

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je sinoć sve ljude koji se nađu na predviđenoj putanji uragana Irma da se moćnoj oluji "sklanjaju s puta" i da ne brinu za svoje stvari jer su "stvari zamjenjive, ali životi nisu".

Bezbjednost je, poručio je on, na prvom mjestu, prenosi AP.



Tramp je rekao i da zemlja žali za onima koje je snažna oluja usmrtila na svom sedmodnevnom putu iznad Kariba, sijući za sobom smrt i uništenje.



Istakao je da su SAD spremne koliko je to moguće za tako monstruoznu oluju kakva je Irma.



Predsjednik SAD je to rekao na sastanku Kabineta u predsjedničkoj rezidenciji u Merilendu, a kratak video-snimak svojih poruka objavio je na Tviteru.



Kako su meteorolozi prognozorali, uragan Irma će u zoru pogoditi južnu obalu Floride.