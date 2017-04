Tramp: Sve će se srediti između SAD i Rusije i nastupiće trajni mir

VAŠINGTON - Šef Bijele kuće je u malom vremenskom razmaku postovao dva puta na ovoj društvenoj mreži koristeći u oba slučcaja znak uzvika da bi pojačao poruku.

Predsjednik SAD Donald Tramp na Tviteru je napisao da će biti "trajnog mira" sa Rusijom kada se "u pravo vrijeme svi urazume", kao i da ima "veliko povjerenje da će se Kina na odgovarajući način pozabaviti Sjevernom Korejom", ali da će ako Peking to ne bude mogao "to učiniti SAD sa saveznicima"."Sve će se srediti između SAD i Rusije. U pravo vrijeme svi će se urazumiti i biće trajnog mira", naveo je Tramp.

Samo nekoliko minuta prije toga on je napisao post o Kini i Sjevernoj Koreji.

"Imam veliko povjerenje da će se Kina na odgovarajući način pozabaviti Sjevernom Korejom. Ukoliko nisu u stanju da to učine, SAD sa saveznicima će to učiniti", stoji u Trampovoj poruci.

I have great confidence that China will properly deal with North Korea. If they are unable to do so, the U.S., with its allies, will! U.S.A.

Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace!