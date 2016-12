Tramp: Svijet je prije moje pobjede bio sumorno mjesto bez nade

NJUJORK - Novi predsjednik SAD Donald Tramp na Tviteru je naveo da je zbog njegove pobjede u trci za Bijelu kuću potrošnja za božićne praznike bila više od biliona dolara.

"Svijet je bio sumorno mjesto prije nego što sam ja pobijedio - nije bilo nade. Sada je vrijednost tržišta porasla za skoro deset odsto i potrošnja za Božić je iznosila više od bilion (hiljadu milijardi) dolara", naveo je Tramp.

On je takođe u dva odvojena tvita iznio tvrdnju da je svojoj dobrotvornoj fondaciji dao "milione dolara, a ona je primila i prikupila još milione, Sve je dato u dobrotvorne svrhe, a mediji to neće da jave", kao i da njegova fondacija "za razliku od većine fondacija, nije isplaćivala naknade, iznajmljeni prostor, plate niti imala bilo kakve troškove, 100 odsto novca ide u divne dobrotvorne svrhe!"

Tramp je u subotu izjavio je da namjerava da zatvori svoju kontroverznu filantropsku fondaciju kako bi izbjegao bilo kakav sukob interesa tokom svog predsjedničkog mandata, prenosi AFP.

Trampova dobrotvorna fondacija našla se pod pojačanom pažnjom i istragom njujorškog tužioca zbog više pitanja, uključujući i to koliko joj je novca on tačno dao, prenosi francuska agencija.

Njegovi kritičari tvrde da je nemoguće da on bude predsjednik a da ne dođe u sukob interesa ukoliko se u potpunosti ne bude odvojio od svih svojih dobrotvornih aktivnosti i poslovnih interesa, navodi AFP.

"Fondacija je učinila ogromna dobra dijela tokom godina i dala doprinose u milionima dolara bezbrojnim grupama, uključujući veterane, pripadnike policije i djecu", izjavio je Tramp.

On je dodao da je ipak odlučio da svoje filantropske ciljeve ispuni na drugi način kako bi izbjegao bilo kakav konflikt interesa dok bude obavljao dužnost predsjednika SAD.

