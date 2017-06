Tramp: Tvitovanje način za slanje iskrenih poruka

VAŠHINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp pravdao je danas činjenicu da koristi društvene mreže time što etablirani mediji ne žele da on iznosi svoje iskrene i nefiltrirane poruke".

On je na svom Twitter nalogu napisao da se "lažni mejnstrim mediji trude da ga spreče da koristi društvene medije, prenosi AP.

"Oni mrze što iznosim iskrene i nefiltrirane poruke", napisao je Tramp.

The FAKE MSM is working so hard trying to get me not to use Social Media. They hate that I can get the honest and unfiltered message out.