Tramp: U toku izrada trgovinskog sporazuma sa Britanijom

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp pohvalio je trenutni rad na izradi trgovinskog sporazuma nakon Brexita sa Britanijom i oštro kritikovao trgovinske odnose EU i SAD.

"Radimo na velikom trgovinskom sporazumu sa Velikom Britanijom. Može da bude veliki i uzbudljiv. Poslovi. EU je protekcionista prema SAD. Stop", napisao je Tramp na svom Twitteru, prenosi Rojters.

Iako predstavnici Bijele kuće i američkog ministarstva trgovine nisu bili dostupni za komentar, navodi se da je Tramp ranije ovog mjeseca obećao brzu akciju u vezi trgovinskog sporazuma između SAD i Britanije.

Working on major Trade Deal with the United Kingdom. Could be very big & exciting. JOBS! The E.U. is very protectionist with the U.S. STOP!