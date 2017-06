Tramp: Želim izvinjenje

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp je danas na Tviteru objavio da bi ljudi koji ga istražuju trebalo da mu se izvine, jer nisu našli dokaz o saradnji njegovih ljudi sa Rusima.

"Nakon mjeseci istraživanja Rusije ''pod lupom'' nemaju njiedan snimak mojih ljudi kako sarađuju. Nema saradnje i nema ometanja (pravde). Trebalo bi da mi se izvine!", napisao je Tramp na Tviteru.

Tramp navodi da bivši predsjednik SAD Barak Obama nije ništa uradio nakon što je dobio obavještenje od Centralne obavještajne agencije (CIA) da se Rusi mješaju u izbore, jer je "očekivao će Klintonova pobijediti".

"Razlog zbog koga predsjednik Obama nije uradio ništa u vezi Rusije, nakon što ga je CIA obavijestila o miješanju je zbog toga što je očekivao da će Klintonova pobijediti i nije htio da ''talasa''. On je sarađivao i ometao (pravdu) i nije izašlo dobro po demokrate i pokvarenu Hilari'''''', napisao je Tramp na Tviteru.

Po svemu sudeći, Tramp se pozvao na članak američkog lista "Vašington post" koji se bavi načinom na koji se Obama ponio prema ruskim pokušajima da se utiče na glasače, navodi AP.

Tramp je rekao da istražitelji nemaju nijedan snimak koji ukazuje na to da su njegovi saradnici bili u dosluhu sa Moskvom kako bi se izvršio uticaj na američke predsjedničke izbore 2016. godine.

The real story is that President Obama did NOTHING after being informed in August about Russian meddling. With 4 months looking at Russia...