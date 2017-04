Tramp: Zid kao važno oruđe za zustavljanje priliva droge

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp smatra da bi zid na granici s Meksikom bio "važno oruđe" za zaustavljanje priliva droge u SAD.

"Zid je veoma važno oruđe u zaustavljanju priliva droge u našu zemlju i trovanju naše mladeži (i mnogih drugih)", objavio je Tramp na svom Twitter nalogu.

The Wall is a very important tool in stopping drugs from pouring into our country and poisoning our youth (and many others)! If