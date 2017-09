Tramp apsolutni rekorder u iznošenju neistina: Do sada izrekao preko 1.000

VAŠINGTON - Donald Tramp preuzeo je dužnost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, a u ta 232 dana on je apsolutni rekorder u jednoj oblasti.

U pitanju je broj lažnih i pogrešnih tvrdnji, kojih je Tramp prema podacima do kojih je došao "Washington Post" izrekao 1.145.

List je pretražio bazu podataka poznatu pod imenom "The Fact Checker", koja navodno prati sve izjave aktuelnog američkog predsjednika o problemima u SAD-u.

"Po svim standardima ovo je impresivan broj. Tramp stalno iznosi nove tvrdnje, zbog čega imamo malo vremena za ažuriranje liste", piše list.

To bi značilo da Tramp svaki dan iznese pet lažnih ili pogrešnih tvrdnji, a nastavlja to da radi.

Kako piše "Washington Post" to nije sve što Tramp radi. On izvrće i ranije iznesene izjave u javnost, a kao primjer navodi se njegova izjava u kojoj je tvrdio da je tržište akcija u Americi "prenaduvano", dok sada tvrdi da je to rezultat njegove vlasti, odnosno dobre ekonomske politike.