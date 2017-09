Tramp će Južnoj Koreji i Japanu dozvoliti kupovinu veće količine oružja

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će dozvoliti Južnoj Koreji i Japanu da kupuju veće količine "veoma sofisticirane" vojne opreme od SAD.

"Dozvoliću Japanu i Južnoj Koreji kupovinu znatno većih količina veoma sofisticirane vojne opreme od SAD", napisao je Tramp na svom nalogu na Twitteru.

Tenzije u Jugoistočnoj Aziji su porasle nakon posljednjih nuklearnih testova Sjeverne Koreje, prenosi "Sputnjik".

Sjeverna Koreja je u nedjelju, 3. septembra, uspješno testirala hidrogensku bombu, koju može da nosi interkontinentalni balistički projektil.

I am allowing Japan & South Korea to buy a substantially increased amount of highly sophisticated military equipment from the United States.