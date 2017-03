Tramp i Merkelova: Njemačka i SAD prijateljske zemlje

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je na konferenciji za medije sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel da su SAD i Njemačka prijateljske zemlje.

Kako navodi, to prijateljstvo se zasniva na zajedničkim vrijednostima da i Njemačka i SAD žele mir u svijetu.

Tramp je izrazio snažnu podršku SAD prema NATO, ali i istakao ono što je više puta govorio – da zemlje članice NATO moraju da povećaju trošenje na odbranu.

“To je nefer prema SAD, moraju da plate više”, navodi Tramp.

Istakao je da se zahvalio Merkelovoj na liderstvu i podršci NATO u Avganistanu i rekao da SAD cijene živote 50 njemačkih vojnika koji su tamo izgubili živote.

Takođe, rekao je da Merkelova zajedno sa francuskim predsjednikom u Ukrajini traži mirno rješenje i da SAD to veoma cijene.

“Naše dvije zemlje štite narode od radikalnog islamskog terorizma i cilj je pobjeda nad Islamskom državom. Ipak, imigraciona sigurnost je nacionalna sigurnost. Treba da zaštitimo narod i spriječimo one koji žele da šire terorizam unutar naših granica. Imigracija je privilegija, ne pravo”, naveo je Tramp.

Njemačka kancelarka je na početku svog obraćanja naglasila da je uvijek smatrala da je “bolje pričati jedno s drugim neko jedno o drugom”.

“Pričali smo o međunarodnoj situaciji, zajedničkim interesima… NATO je od velike važnosti za nas i nismo bez razloga ranije rekli da i Njemačka mora da poveća svoje trošenje na odbranu. Pričali smo o Avganistanu u kojem ćemo nastaviti misiju i drago mi je da će i SAD nastaviti svoju misiju tamo”, navela je Merkelova.

Kako kaže, Njemačka će nastaviti i svoj rad u Siriji, gdje će nadgledati dešavanja i tražiti političko rješenje, kao i u Libiji.

“Zahvalna sam administraciji SAD i predsjedniku što se lično posvetio sporazumu iz Minska. Mora postojati mirno rješenje za Ukrajinu, a i odnos sa Rusijom se mora poboljšati”, istakla je Merkelova.

Američkii predsjednik Donald Tramp i njemačka kancelarka Angela Merkel završili su razgovor u četiri oka u Ovalnom kabinetu, nakon čega je šef Bijele kuće odbio da pruži ruku kancelarki pred novinarima, piše nemački "Bild".

Tramp je prethodno srdačno dočekao kancelarku ispred Bijele kuće kada su se rukovali.

Uslijedio je 15-minutni razgovor u četiri oka u Ovalnom kabinetu koji su oboje ocijenili kao "dobar", nakon čega su pozvani novinari i snimatelji.

Tramp je, kako navodi njemački list, djelovao relativno napeto i ozbiljno.

"Pošaljite lijepu sliku kući u Njemačku!", rekao je Tramp fotoreporterima.

Kada su ih fotografi pozvali da se rukuju uzviknuvši "rukovanje, rukovanje", Tramp je odbio.

Onda je kancelarka pokušala još jednom da izmami od Trampa rukovanje.

"Hoćemo li da pružimo ruku jedno drugom?", zapitala je Merkelova na engleskom jeziku.

Ali Tramp nije htio. Nepomično je gledao ispred sebe, kao da ne čuje kancelarku. Ona je gledala pomalo šokirano, ali se diplomatski nasmiješila, opisuje novinar "Bilda" scenu iz Ovalnog kabineta.

Prvi susret Trampa i Merkelove

Njemačka kancelarka Angela Merkel stigla je danas u posjetu Vašngtonu gdje se prvi put sastaje sa novim američkim predsjednikom Donaldom Trampom

Merkelovu je u Bijeloj kući dočekao Tramp, a lideri su se poslije rukovanja i poziranja uz osmijeh pred kamerama, uputili ka Ovalnom kabinetu, prenosi AFP.

Na početku sastanka, Merkelova i Tramp će 15 minuta razgovarati u četiri oka - na predlog američkog predsjednika, prenose njemački mediji uz napomenu da je to bila rijetka praksa kancelarke sa prethodnim šefovima Bijele kuće Barakom Obamom i Džordžom Bušom.

Potom su planirani razgovori dvije delegacije, i zajednička konferencija za štampu i večera.

President @realDonaldTrump placed his daughter Ivanka next to Merkel. pic.twitter.com/M1n4xWOGB3