Tramp na Twitteru: Kim je ludak, neka se spremi

VAŠINGTON - Predsjednik SAD-a Donald Tramp nastavio je oštar verbalni rat sa liderom Sjeverne Koreje Kimom Džong-unom i nazvao ga "ludakom" na Twitteru.

Američki predsjednik je naveo da je Kim "očigledno ludak", kome ne smeta da izgladnjuje ili ubija sopstveni narod.

"Sada će biti stavljen pred ispit sa kakvim se dosad nije susreo", dodao je Tramp.

Ranije, sjevernokorejski lider je poručio da je američki predsjednik "mentalno poremećeni starac" i da će "skupo platiti" zbog pretnji Pjongjangu.

U govoru u Generalnoj skupštini UN, Tramp je u utorak izjavio da će SAD "uništiti Sjevernu Koreju ako budu primorane da brane sebe i svoje saveznike", a Kima je nazvao "čovjekom-raketom u samoubilačkoj misiji".

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before!