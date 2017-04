Tramp napadom na Siriju "gorko razočarao" desničare u svijetu

Vašington - Dok veći dio svijeta aplaudira američkom predsjedniku Donaldu Trampu za odluku o napadu na sirijsku vazduhoplovnu bazu, Si-En-En je sačinio popis Trampovih domaćih i stranih desničarskih populističkih simpatizera koji njegov potez kritikuju, a neki se od njega i otvoreno distanciraju.

Tako je lider pristalica Bregzita Najdžel Faraž, koji se svrstao na Trampovu stranu tokom prošlogodišnje predizborne kampanje, govorio na njegovim skupovima i među prvima se s njim sastao poslije izbora, u petak, međutim, rekao da je "veoma iznenađen" njegovom akcijom u Siriji.



"Mislim da će se mnogi Trampovi glasači ovog jutra probuditi, počešati se po glavi i zapitati kuda će sve ovo odvesti. Kao snažan Trampov pristalica kažem da prizori zaista jesu bili užasni, ali sam ja iznenađen", istakao je Faraž.



On ukazuje i da, u regionu u kojem besni islamski ekstremizam, "kakvi god da su Asadovi gresi, Asad je sekularan".



I sadašnji lider Faražove Partije za nezavisnost, Pol Natal, opisao je američki raketni napad u Siriji kao "nepromišljen, brzoplet i besmislen", ocijenivši da se tim napadom ništa neće postići.



"Nadao sam se boljem", rekao je Natal.



U međuvremenu, od Trampa se u Francuskoj distancirala liderka partije Nacionalni front Marin Le Pen, poručivši putem Tvitera da "snažno osuđuje užasan napad" na sirijsku vazduhoplovnu bazu.



"Da li je previše tražiti da sačekamo rezultate nezavisne međunarodne istrage prije nego što se izvede takav napad u Siriji?", upitala je ona na francuskoj televiziji.



Među kritičarima Trampovog poteza u Siriji je i bivši urednik američkog novinskog sajta "Brajtbart" Majlo Janopulos, koji je nedavno pao u nemilost zbog komentara u kojima brani pedofile, a poslije napada SAD u Siriji napisao je na Tviteru: "U životu svakog djeteta svane dan kada ga tata gorko razočara".



Napad SAD na sirijsku vojnu bazu u znak odmazde zbog napada hemijskim oružjem na civile kritikovao je i republikanski senator iz Kentakija Rend Pol, koji se inače vatreno zalaže za to da SAD ostanu izvan stranih sukoba, a sada je pozvao Trampa da se konsultuje s Kongresom kada planira vojne akcije jer, kako ukazuje, Ustav to zahtijeva.



Razočaranje Trampovom odlukom izrazili su i konzervativni spoljnopolitički eksperti koji često podržavaju predsjednikove stavove, a među njima i Džon Glejzer, direktor Kejto instituta za spoljnopolitičke studije, koji kaže da "Trampova odluka o napadu na sirijski režim nema pravno ovlašćenje, a nema ni velike šanse da zaista ublaži muke Sirijaca u građanskom ratu".



Negativno mišljenje o Trampovom potezu iskazala je i desničarska komentatorka En Kolter, koja se inače zalagala za Trampa.



"Oni koji su željeli da umiješaju SAD na Bliskom istoku, glasali su za druge kandidate", zaključila je ona u poruci objavljenoj na Tviteru.