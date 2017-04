Tramp naredio napad na Siriju dok je jeo kolač sa Sijem

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp ispričao je danas da je naređenje za raketne napade na Siriju prošlog četvrtka izdao dok je sa kineskim liderom Si Ðinpingom jeo dezert.

"Završili smo večeru. Onda smo prešli na dezert. Probali smo najlepše parče čokoladnog kolača koji ste ikad vidjeli. I predsjednik Si je baš uživao", rekao je Tramp u intervjuu za Foks biznis TV netvork.

U tom momentu, kako je naveo, dobio je poruku od generala da su brodovi spremni za lansiranje projektila. "I šta da radite?", zapitao je on.

"Onda smo donijeli odluku da to učinimo i rakete su krenule", rekao je Tramp i dodao da je odmah obavijestio Si Ðinpinga o tome.

"A onda sam rekao - gospodine predsjedniče, dozvolite mi da vam nešto objasnim - sve se to dešavalo dok smo jeli dezert - upravo smo ispalili 59 raketa... na Irak", ispričao je Tramp.

Na to ga je novinarka Foks biznisa Marija Bartiromo ispravila zapitavši da li je mislio "na Siriju", prenosi američki portal "Hil"

"Da na Siriju", odgovorio je predsjednik SAD.

Si Ðinping je, nastavio je Tramp, "zastao desetak sekundi a onda zamolio prevodioca da mu ponovi. "Mislio sam da to nije dobar znak", naveo je Tramp, prenosi AFP.

Ali onda, kazao je on, Si je odgovorio da ako je "neko toliko brutalan i koristi gas protiv djece i beba, onda je to OK".

"Složio se sa tim. To mu je bilo ok", rekao je Tramp.