Tramp novinaru CNN-a: Ne može pitanje, širite lažne vijesti!

NJUJORK - Novoizabrani predsjednik SAD, Donald Tramp, tokom prve konferencije za medije ušao je u žestoku raspravu sa novinarom CNN-a Džimom Akostom.

Kada je završio odgovor na jedno od pitanja i dok su novinari pokušavali da dobiju riječ, Tramp se obratio Akosti i rekao:

Tramp: Ne ti.

Akosta: Možete li da nam pružite priliku?

Tramp: Tvoja organizacija je užasna.

Akosta: Napadate našu medijsku organizaciju, možete li da nam pružite šansu da postavimo pitanje? Gospodine? Gospodine, možete li...

Tramp: Molim vas za tišinu.

Akosta: Gospodine izabrani predsjedniče, možete li da kažete...

Tramp: Ne budite nepristojni.

Akosta: Možete li da nam dozvolite pitanje ako nas napadate? Možete li da nam dozvolite pitanje?

Tramp: Ne budite nepristojni. Ne, ne dajem vam da postavite pitanje. Neću vam ni dati.

Akosta: Možete li da kažete...

Tramp: Vi širite lažne vijesti.

„Na sreću novinarka ABC mreže Sesilija Vega postavila je moje pitanje oko toga da li je neki Trampov saradnik imao kontakte sa Rusima. Tramp je rekao ne“, naveo je na twitteru Džim Akosta.

Fortunately ABC's Cecilia Vega asked my question about whether any Trump associates contacted Russians. Trump said no.