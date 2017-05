Tramp odgurnuo premijera Crne Gore da bi stao ispred njega

BRISEL - Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država u prvom je planu na samitu NATO, pa se tamo prati svaki njegov potez i pokret.

Tako je društvene mreže za kratko vrijeme preplavio video snimak na kojem se vidi kako Tramp gura premijera Crne Gore Duška Markovića.

Tramp je prolazio pored funkcionera, a potom je u stranu odgurnuo Markovića kako bi stao ispred njega.

When @POTUS Donald Trump appears to push his way to the front of a group of world leaders at a Nato meetinghttps://t.co/BWUYlkZJ04 pic.twitter.com/1jbtJkzzWT