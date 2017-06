Tramp odlučio: Kristofer Vrej novi direktor FBI

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp objavio je danas da će imenovati Kristofera Vreja za novog direktora Federalnog istražnog biroa.

Tramp je tu odluku saopštio na svom Tviter nalogu.

"Imenovaću za novog direktora FBI Kristofera A. Vreja, čovjeka besprijekorne biografije. Uskoro slijede detalji", napisao je Tramp.

Vrej je bio pomoćnik državnog tužioca od 2003. do 2005. godine u vrijeme Džordža Buša mlađeg.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.