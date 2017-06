Tramp opet vrijeđao TV voditeljku na Twitteru

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp nastavio je napade na medije i rugao se poznatoj TV voditeljki na svom Twiter nalogu.

U komentaru na Twitteru vrijeđao je voditeljku jutarnjeg programa na TV MS NBC, Miku Bžežinski, i njenog vjerenika Džoa Skarboroua, koji vode emisiju "Morning Džo", prenosi Glas Amerike.

"Čuo sam da slabo gledana emisija "Morning Džo" loše govori o meni. (Ja je ne gledam više). Pa kako su onda luda Mika, sa niskim koeficijentom inteligencije, i psihopata Džo tri noći zaredom, uoči Nove godine, dolazili u Mar-a-Lago i insistirali da mi se pridruže. Njoj je lice bilo jako krvavo od fejs-liftinga. I odbio sam ih!", napisao je predsjednik SAD na Twitteru.

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no!