Tramp optužuje: Mučili su ga više nego što se da zamisliti

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp optužio je Pjongjang da je "mučio više nego što se može zamisliti" američkog studenta Ota Varmbira.

Varmbir je umro u junu 2017. godine, nedjelju dana pošto je u komi vraćen u SAD iz sjevernokorejskog zatvora.

"Izvanredan intervju roditelja Ota Varmbira na Foks i Frends: 1994-2017. Oto je u Sejvernoj Koreji mučen više nego što se može zamisliti", napisao je Tramp u današnjoj poruci na Tviteru.

Do sada nijedan američki zvaničnik nije optužio Sjevernu Koreju da je mučila Varmbijera, koji je uhapšen u januaru 2016. godine i bio 18 mjeseci u zatvoru u toj zemlji dok nije vraćen u SAD u komi.

Trampova poruka uslijedila su poslije jučerašnjeg intervjua roditelja umrlog studenta u emisiji Foks and frends, to je bio njihov prvi intervju od smrti sina. Roditelji su optužili Pjongjang da je njihov sin mučen i namjerno povređivan.

U junu poslije smrti studenta Tramp je opisao Sjevernu Koreju kao brutalan režim. Pjongjang je osudio kampanju blaćenja i negirao je da je 22-godišnji Amerikanac bio mučen ili malteretiran na bilo koj način.

Oto Varmbir je umro 13. juna nekoliko dana pošto je vraćen u SAD u komi poslije 18 mjeseci provedenih u zatvoru u Sjevernoj Koreji. Bio je osuđen 2016. na 15 godina zatvora s teškim radom zbog krađe propagandnog plakata tokom turističkog putovanja. Za sada nije razjašnjeno zašto je bio u komi.

Great interview on @foxandfriends with the parents of Otto Warmbier: 1994 - 2017. Otto was tortured beyond belief by North Korea.