Tramp pokrenuo "Stvarne vijesti"

VAŠINGTON - U svojoj borbi s klasičnim medijima koje neprestano naziva lažovima američki predsjednik Donald Tramp i njegovi saradnici pokrenuli su vlastiti servis 'tačnih informacija', jednostavno nazvan "Stvarne vijesti".

"Lažne vijesti (fake news) i dalje odbijaju da saopštavaju o uspjesima u prvih šest mjeseci", napisao je Tramp na Twitteru u nedjelju.

The Fake News Media will not talk about the importance of the United Nations Security Council's 15-0 vote in favor of sanctions on N. Korea!