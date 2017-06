Tramp ponavlja: Žrtva sam lova na vještice

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp uputio je seriju poruka na Twitteru u kojima brani svoje odluke i predsjedništvo koje je puno skandala.

Ponovio je da je žrtva "lova na vještice".

"Program 'Vratiti Americi njenu veličinu' odlično funkcioniše uprkos lovu na vještice", napisao je velikim slovima republikanski milijarder koji prvi put provodi vikend u Kemp Dejvidu, zvaničnoj rezidenciji američkih predsjednika.

"Mnogo novih radnih mjesta, visok entuzijazam preduzeća", dodao je Tramp navodeći sve odluke koje smatra uspješnim, među kojima je i izbor konzervativnog sudije Nila Gorsuča u Vrhovni sud.

The MAKE AMERICA GREAT AGAIN agenda is doing very well despite the distraction of the Witch Hunt. Many new jobs, high business enthusiasm,..