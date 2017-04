Tramp poručio Kimu da mora da vodi računa o ponašanju; S.Koreja: Spremni smo

VAŠINGTON- Predsjednik SAD Donald Tramp je danas, tokom tradicionalnog kotrljanja uskršnjih jaja u Bijeloj kući, poručio lideru Sjeverne Koreje Kim Džong-unu da "mora da vodi računa o ponašanju".

Tramp je tako odgovorio novinaru Si-En-Ena (CNN) koji ga je upitao ima li neku poruku za Sjevernu Koreju i Kin Džong-una.

"Mora da vodi računa kako se ponaša", kratko je odgovorio Tramp.

On je to izjavio nakon što je sa prvom damom Melanijom Tramp označio početak tradicionalnog kotrljanja uskršnjih jaja, prenio je AFP.

Ovo je prvi put da Tramp organizuje ovu manifestaciju staru 139 godina.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp danas je ponovo kritikovao prethodnu američku administraciju, napisavši na svom tviter nalogu da je spoljna politika prethodnog predsjednika Baraka Obame bila "potpunu promašaj".

"Prvih 90 dana na funkciji predsjednika pokazalo je da je prethodnih osam godina spoljna politika bila potpuni promašaj", napisao je Tramp, prenio je "Politiko".

"The first 90 days of my presidency has exposed the total failure of the last eight years of foreign policy!" So true. @foxandfriends