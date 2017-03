Tramp postaje deda po deveti put

NJUJOR - Predsjednik SAD Donald Tramp će za nekoliko mjeseci postati deda po deveti put, nakon što je njegov sin danas objavio na Twitteru da on i njegova žena Lara očekuju svoje prvo dijete, prenosi AP.

Erik Tramp na Tvwtteru je napisao da je "bila nevjerovatna godina" i da su on i njegova žena "blaosloveni" trudnoćom.

.@LaraLeaTrump & I are excited to announce that we are adding a boy to #TeamTrump in September. It's been an amazing year. We are blessed! pic.twitter.com/ENrhdxdziA