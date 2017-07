Tramp "prodrmusao" prvu damu Francuske: "Odlično izgledate"

PARIZ - Američki predsjednik Donald Tramp pohvalio je izgled supruge svog francuskog kolege Brižit Makron što se vidi na video snimku koji je objavila francuska vlada na svom nalogu na Fejsbuku.

Snimak pokazuje kako Tramp, francuski predsjednik Emanuel Makron i njihove supruge Melanija i Brižit, razgovaraju nakon posjete muzejima u Palati invalida u Parizu.

"U odličnoj ste formi", rekao je Tramp kada se u jednom trenutku okrenuo ka Brižit Makron, prenio je AP.

On je svoje zapaženje prenio i francuskom predsjedniku prije nego što se opet okrenuo ka prvoj dami Francuske i rekao joj da izgleda "prelijepo". Brižit Makron je bivša profesorka iz srednje škole francuskog predsjednika, a njihove veza privukla je veliku pažnju međunarodne javnosti zbog velike razlike u godinama. Feministkinje su osudile te komentare kao seksističke navodeći da je razlika u godinama izmedju Makrona i njegove supruge identična razlici u godinama između Donalda i Melanije Tramp.

Tramp je doputovao danas u Francusku gdje će prisustvovati obilježavanju Dana pada Bastilje.

