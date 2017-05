Tramp se sreo sa papom: Mir bi svima bio od koristi

VATIKAN - Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp obećao je papi Franji nakon susreta u Vatikanu da neće zaboraviti ono što mu je papa rekao.

Kako prenosi Rojters, djelovalo je da je Trampu bilo nelagodno dok je ulazio u mali lift koji ga je odveo na treći sprat Apostolske palate.

Susretu pape i Trampa prisusutvovali su nadbiskup Georg Gensvajn, zatim Trampova supruga Melanija i njegova kćerka Ivanka sa suprugom Džaredom Kušnerom, inače savjetnikom Bijele kuće za trgovinu i Bliski istok, zatim savjetnik za nacionalnu bezbjednost SAD Herbert Rejmond Mekmaster i savjetnica Hop Hiks i pomćnik Den Skavino.

Tramp i papa su razgovarali jutros oko pola sata, prenio je AP.

Američki predsjednik i papa Franja razmijenili su poklone nakon susreta u Vatikanu.

Papa Franja je poklonio američkom predsjedniku tri svoja glavna učenja, koje uglavnom uvijek poklanja šefovima država koji ga posjećuju i skulpturu maslinovog drveta koje simbolizuje mir.

Američki predsjednik je djelovao mnogo opuštenije nakon susreta i sa osmjehom na licu rekao da bi nam mir svima bio od koristi, prenio je Rojters.

Tramp je papi na poklon donio knjige Martina Lutera Kinga i rekao mu da se nada da će uživati u njima.

Pojedine glavne teme sadržane u tim učenjima žestoko su suprotstavljene Trampovoj politici i obećanjima datim tokom predizborne kampanje, posebno na polju zaštite životne sredine i nejednakosti u prihodima.

Tramp i papa su se sastali u Apostolskoj palati u Vatikanu i kako je prenijela američka novinska agencija, oni su se rukovali, a moglo se čuti da je američki predsjednik rekao da je "velika čast" biti u Vatikanu, da bi potom pozirali fotografima.

Sastanak Trampa i pape održan je iza zatvorenih vrata.

Trampova supruga Melanija je ovom prilikom, za razliku od posjete Saudijskoj Arabiji, nosila maramu na glavi, što je u skladu sa protokolom Vatikana.

Američki predsjednik doputovao je u Italiju nakon što je završio posjetu Izraelu.

