Tramp smjenio i direktora carine

VAŠINGTON - Mediji su naširoko izvjestili da je američki predsjednik Donald Tramp smjenio v.d. državnog tužioca Seli Jejts u ponedjeljak uveče, ali je on ubrzo nakon toga smjenio i v. d. direktora američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) Danijela Ragzdejla.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je Tramp smjenio Ragzdejla, a Bijela kuća nije iznijela nikakvo objašnjenje zašto je njegova dužnost povjerena Tomasu Homenu, prenosi danas Si-Bi-Es- Njuz.

Bijela kuća je, međutim, prethodno naglasila da je Jejtsova smjenjena jer je advokatima Ministarstva pravde naložila da ne brane pred sudom predsjednikovu kontroverznu uredbu o zabrani ulaska u SAD za državljane sedam pretežno muslimanskih zemalja.

Ragzdejl je postavljen za vršioca dužnosti direktora ICE na dan Trampove inauguracije, a prije toga je bio zamjenik direktora te službe tokom nekoliko godina, navedeno je u njegovoj zvaničnoj biografiji.

Carina je na Twiteru saopštila da on ostaje zamjenik direktora te službe.

Homen, koji je postavljen za direktora ICE umjesto Razgdejla, bio je u toj službi direktor za operacije uklanjanja ilegalnih stranaca od 2013, saopštio je ministar unutrašnje bezbjednosti Džon Keli.

"U tom svojstvu, on je predvodio napore ICE u identifikovanju, hapšenju, pritvaranju i uklanjanju ileganih stranaka, uključujući one koji predstavljaju opasnost po nacionalnu bezbjednost ili po javnu bezbjednost, kao i po one koji ilegalno uđu u SAD ili na drugi način podrivaju integritet naših imigracionih zakona i naše napore pogranične kontrole", navodi se u saopštenju.

Tramp je u petak potpisao izvršnu uredbu o imigraciji kojom se državljanima sedam zemalja - Irana, Iraka, Sirije, Jemena, Sudana, Somalije i Libije - vize neće izdavati naredna tri mjeseca, dok je sirijskim izbjeglicama ulazak zabranjen na neodređeno vrijeme.

Tramp je uredbu obrazložio time da želi da spriječi da "radikalni islamski teroristi" ulaze u SAD.