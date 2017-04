Tramp traži da ga kraljica u zlatnoj kočiji proveze Londonom

LONDON - Američki predsjednik Donald Tramp želi da se tokom posjete Londonu provoza zlatnom kočijom kraljice Elizabete, što je zahtjev koji bezbjednosne službe stavlja pred izuzetno tešku operaciju.

Bijela kuća je navodno jasno stavila do znanja da predsjednik SAD očekuje tradicionalnu britansku dobrodošlicu - a to znači povorka i zlatna kočija kojom će se voziti sa kraljicom od Trafalgar skvera do Bakingemske palate.



Da Tramp voli zlatnu boju široj javnosti je postalo poznato kada je po ulasku u Bijelu kuću svoj kabinet uredio u zlatnim tonovima.



Međutim, bezbjednosni zvaničnici u Londonu upozoravaju da će obezbjeđivanje te zone biti teško i zahtijevati daleko veću operaciju nego tokom posjete bilo kojeg drugog državnika.



Prema pisanju "Tajmsa" koje prenose britanski mediji, Tramp insistira na zlatnoj kočiji, uprkos tome što je njegov prethodnik izabrao manje tradicionalno vozilo.



Naime, tokom posjete Londonu 2011. bivši predsjednik SAD Barak Obama na sastanak sa kraljicom došao je blindiranim vozilom.



Stručnjaci kažu da to vozilo omogućuje izuzetnu zaštitu i veliku brzinu kretanja šefu Bijele kuće, a da zlatna kočija koju vuku konji znači dramatično povećan faktor rizika, čak i uz neprobojno staklo.



I bez zahtjeva za zlatnom kočijom, londonska policija već se našla pred izazovom da osigura Trampovu bezbjednost uz istovremeno održavanje protesta protiv njega.